ميركل تعتزم نشر مذكراتها في خريف 2024

تعتزم المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل نشر مذكراتها السياسية في كتاب في خريف عام 2024.

وأعلنت دار نشر "كيبنهوير&فيتش" الألمانية الشهيرة اليوم الخميس أن المذكرات التي يتم كتابتها بالتعاون مع المستشارة السياسية لميركل، وهي بيأته باومان، سوف تمنح نظرة حصرية على الحياة السياسية لميركل وتأثيرها.

وكتبت ميركل في بيان دار النشر: "إنني سعيدة بإظهار قرارات ومواقف محورية من عملي السياسي في كتابي الذي يتم تأليفه بالتعاون مع بيأته باومان، وبجعل (هذه القرارات) مفهومة لقطاع كبير من الرأي العام بالرجوع إلى تاريخي الشخصي".

يذكر أن ميركل، 68 عاما، لم ترشح نفسها لخوض الانتخابات البرلمانية السابقة في سبتمبر من العام الماضي بعد توليها منصب مستشارة ألمانيا طوال 16 عاما.

وقالت المدير التنفيذي لدار النشر الألمانية، كرستين جلبه، إن ميركل مرت بالبلاد عبر أزمات مأساوية و"صاغت السياسة والمجتمع الألماني والعالمي بطريقة خاصة من خلال سياستها وموقفها".

وأضافت أن مذكرات ميركل ستقدم "فرصة تاريخية لاكتساب نظرات ثاقبة على خلفيات ودوافع العمل السياسي لأنجيلا ميركل ولفهم كيفية اتخاذ قراراتها السياسية"، وتابعت جلبه: "ليس هناك أي شك في أنه ستنشأ هنا وثيقة مهمة للتاريخ الدولي المعاصر"