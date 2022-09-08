 الزمالك يقع مع الترجي ومولودية الجزائر في قرعة البطولة العربية لأندية اليد - بوابة الشروق
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الزمالك يقع مع الترجي ومولودية الجزائر في قرعة البطولة العربية لأندية اليد

علي البحيري
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 6:37 م | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 6:37 م

أسفرت قرعة البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس لكرة اليد "المؤهلة لبطولة العالم للأندية – سوبر جلوب 2022"، والتي ستقام في تونس خلال الفتـرة من 17 وحتى 27 سبتمبر الجاري عن صدام مبكر بين الزمالك والترجي التونسي ومولودية الجزائر.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

وضمت المجموعة الأولى كلا من: "شبيبة أمل سكيكدة الجزائري - السالمية الكويتي - الشارقة الإماراتي - الإفريقي التونسي".

فيما تكونت المجموعة الثانية من: "الزمالك المصري - الترجي التونسي والكويت الكويتي ومولودية الجزائر".

وسيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي.


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