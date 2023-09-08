فنلندا تواصل الصحوة والدنمارك وسلوفينيا تعودان للانتصارات بالمجموعة السابعة لـ(يورو 2024)

واصل منتخب فنلندا انتفاضته في المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا صيف العام المقبل، فيما عاد منتخبا الدنمارك وسلوفينيا إلى نغمة الانتصارات.

وانفرد المنتخب الفنلندي بقمة جدول ترتيب المجموعة، بعدما تغلب 1 / صفر على مضيفه منتخب كازاخستان، مساء الخميس، في الجولة السابعة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز الدنمارك 4 / صفر على ضيفتها سان مارينو، وسلوفينيا على ضيفتها أيرلندا الشمالية 4 / 2.

وارتفع رصيد منتخب فنلندا، الذي خسر مباراته الأولى في المجموعة أمام الدنمارك قبل أن يفوز على أيرلندا الشمالية وسلوفينيا وسان مارينو ثم كازاخستان، في الجولات الأربعة التالية، إلى 12 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق نقطتين على منتخبي الدنمارك وسلوفينيا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

في المقابل، توقف رصيد كازاخستان عند 9 نقاط في المركز الرابع، فيما تواجد منتخب أيرلندا الشمالية في المركز الخامس بثلاث نقاط، وبقي منتخب سان مارينو، قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وفي العاصمة الكازاخية نور سلطان، تقمص أوليفر أنتمان دور البطولة في مباراة كازاخستان وفنلندا، عقب تسجيله هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 78، ليقود المنتخب الفنلندي لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي، ويعزز آماله في التأهل للمسابقة القارية للمرة الثانية على التوالي، بعدما شارك في أمم أوروبا للمرة الأولى في النسخة الماضية (يورو 2020).

من جانبه، لم يجد منتخب الدنمارك أدنى معاناة في الفوز على سان مارينو 4 / صفر ليعود إلى طريق الفوز، الذي فقده في الجولة الماضية بتعادله 1 / 1 مع مضيفه منتخب سلوفينيا في الجولة الماضية، التي جرت في يونيو الماضي.

وافتتح بيير إيميل هويبرج التسجيل للدنمارك في الدقيقة 26، فيما أضاف زميلاه يواكيم مايلهي ويوناس ويند الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 28 و40 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، اختتم يوسف بولسن مهرجان الأهداف الدنماركية، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

أما المنتخب السلوفيني، فاقتنص انتصارا مثيرا 4 / 2 على ضيفه منتخب أيرلندا الشمالية، الذي تلقى خسارته الرابعة على التوالي في المجموعة.

واتسمت المباراة بالإثارة منذ الدقائق الأولى، حيث تقدم منتخب سلوفينيا مبكرا عن طريق أندراس سبورار في الدقيقة الثالثة، غير أن إيساك برايس أدرك التعادل سريعا لأيرلندا الشمالية في الدقيقة السابعة.

ولم يهنأ الضيوف بهدف التعادل كثيرا، بعدما أعاد بيتر ستويانوفيتش المنتخب السلوفيني للمقدمة من جديد، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 17، فيما تكفل بنيامين سيسكو بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم سلوفينيا 3 / 1 على أيرلندا الشمالية.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث قلصت أيرلندا الشمالية الفارق، عقب تسجيل جوني إيفانز الهدف الثاني في الدقيقة 53، لكن سبورار عاد لهز الشباك من جديد بتسجيله الهدف الرابع لسلوفينيا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 56.