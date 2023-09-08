توقيع الكشف الطبي على 900 حيوان بقرية جلالة بمطروح

قال الدكتور سعد فاروق جويلي مدير عام الطب البيطري، إنه تم تنظيم قافلة بيطرية بقرية الجلالة التابعة لإدارة الضبعة البيطرية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد من الحيوانات بإجمالي 900 حالة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم الكشف على 500 رأس تجريع ومكافحة طفيليات داخلية وخارجية في الأغنام، بواقع "150 رأس تحصينات، و150 رأس ترقيم، وتسجيل 100 رأس علاجات لأمراض باطنة، وجلدية وجراحية".

وأكد أن ذلك يأتي في إطار استمرار جهود المحافظة في تنمية الثروة الحيوانية، والحفاظ عليها مع الدفع بمزيد من القوافل البيطرية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وهيئة الخدمات البيطرية والمجتمع المدني، والوصول إلى جميع المناطق.

