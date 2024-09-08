الكابينيت الإسرائيلي يعقد اجتماعا طارئا بشأن حادثة جسر اللنبي

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينيت» ‏عقد اجتماع طارئ مساء اليوم الأحد، بشأن عملية إطلاق نار عند جسر اللنبي، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن «الكابينيت قد وضع على أجندته أكثر من ملف، على رأسهم بحث تردي الوضع الأمني في البلاد، وكذلك ملف صفقة تبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس، فضلا عن عملية جسر اللنبي».

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قُتل 3 إسرائيليين، في عملية إطلاق نار عند جسر الملك حسين (جسر اللنبي).

وفي أول تعليق من الأردن، أكدت وزارة الداخلية الأردنية، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار، التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، وفقا لوكالة أنباء «عمون» الأردنية.

وقال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود، نظمي مهنا، إن الحركة على معبر الكرامة «معبر اللنبي»، متوقفة تماما من الاتجاهين حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله، وفقا لوكالة أنباء «وفا» الفلسطينية.