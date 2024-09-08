سلطة الانتخابات بالجزائر تعلن فوز عبدالمجيد تبون بالاقتراع الرئاسي (نتائج مؤقتة)

أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر، فوز المرشح والرئيس الحالي عبدالمجيد تبون، بالاقتراع الرئاسي، في نتائج مؤقتة.

وقال رئيس اللجنة محمد شرفي في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن عدد المشاركين بالتوصيت في الانتخابات وصل إلى 5 ملايين 630 ألفا و196 ناخبًا.

وأضاف أن المرشح والرئيس الحالي عبدالمجيد تبون حصل على 5 ملايين و329 ألفا و253 صوتًا بنسبة 94.65%، فيما حصل

وأشار إلى أن المرشح حساني شريف عبدالعالي حصل على 178 ألفًا و797 صوتًا بنسبة 3.17%، فيما حصل المرشح يوسف أوشيش على 122 ألفًا و146 صوتًا بنسبة 2.16%.

وخاض عبدالمجيد تبون الانتخابات كمرشح مستقل، فيما نافس فيها حساني شريف عبدالعالي عن حزب حراك المجتمع السلمي، فيما حين خاضها يوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية.