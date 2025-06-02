أوكرانيا وروسيا تنهيان أحدث جولة من محادثات السلام المباشرة في إسطنبول

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في روسيا والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، انتهاء الجولة الأخيرة من محادثات السلام المباشرة بين روسيا وأوكرانيا بعد بدايتها بساعة واحدة فقط في إسطنبول.

وقال زيلينسكي في تصريحات له من فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، إنه يجري الإعداد لتنفيذ عملية جديدة لتبادل أسرى الحرب.

وجاءت هذه الجولة الثانية من المفاوضات خلال نحو أسبوعين في إسطنبول بعد سلسلة من الهجمات المفاجئة مطلع الأسبوع، وسط توقعات ضئيلة بإحراز تقدم ملموس في إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام.