الشروق تحصل على صورة من محضر معاينة لجنة الأثار حفرة قصر ثقافة الطفل بالأقصر

حصلت الشروق على صورة من محضر معاينة اللجنة التي تم تشكيلها بمعرفة منطقة آثار مصر العليا لمعاينة أعمال الحفر الواقعة أسفل قصر ثقافة الطفل في مدينة الأقصر بغرض التنقيب عن آثار.

وأوضحت اللجنة في المحضر أنه في يوم السبت الموافق 2025/5/31 وبناء على تأشيرة محافظ الأقصر بشأن مذكرة منطقة وسط لوجود أعمال ترميمات ودهانات لمبنى قصر ثقافة الطفل الكائن بعمارات المساكن الشعبية الواقعة في منطقة أبو الجود في نطاق حي وسط، ووجود هبوط أرضي، وبحضور كلا من حسين محمد النوبي، مدير عام قصر ثقافة الأقصر، أحمد عربي يونس، مدير عام معبد الأقصر، أحمد بدر الدين جاد المولي، مدير معبد الأقصر، أحمد إبراهيم محمد، عامل فني بمعبد الأقصر، أحمد محمد أنور، مسئول المكتب الفني بمنطقة وسط.

وذكرت اللجنة في المحضر، أنه بالمعاينة تبين تسليم مدير قصر ثقافة الأقصر موقع قصر ثقافة الطفل الواقع في نطاق حي وسط إلى ممثل إحدى شركات المقاولات العامة والتوريدات وذلك لعمل ترميمات بدون مقابل، وذلك بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وبالمعاينة على الطبيعة، أفاد مندوبي معبد الأقصر والآثار بالأقصر بأنه يوجد أعمال بحث وحفر وتنقيب داخل الموقع وخارجه بالإضافة إلى وجود شواهد أثرية.

كما أفاد مندوب المكتب الفني بمنطقة وسط بعدم وجود أية أعمال تخص الحي بالمنطقة المجاورة للموقع وأن الأعمال التي تتم بالموقع محل المعاينة تحت إشرف مسئولي قصر ثقافة الأقصر.