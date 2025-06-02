محكمة ألمانية: تحرك الحكومة لمنع دخول طالبي اللجوء عند الحدود غير قانوني

النائب ضياء الدين داود يتقدم بطلب إحاطة عن فساد بديوان عام محافظة دمياط

وزير الأوقاف يشيد بتنظيم اختبارات تعيين الأئمة.. ويؤكد: أنتم أمانة في أعناقنا وخط الدفاع الأول عن وعي المجتمع