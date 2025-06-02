محكمة ألمانية: تحرك الحكومة لمنع دخول طالبي اللجوء عند الحدود غير قانوني

الأكثر قراءة
تامر أمين عن هجوم أهالي كوم أمبو على وكر مخدرات: إنسانيا برافو عليكم يا رجالة.. مشاركة مجتمعية
عمرو الدجوي ينفي انتحار شقيقه: المعاينة وجدت 3 طلقات نارية فارغة والباب الخلفي كان مفتوحا
ثروت الخرباوي لـ الشروق: الإفراج عن شريف حمودة بعد تسوية خلافات مع هيئة تعاونيات البناء والإسكان بمشروع طربول
أول رد فعل من مبابي بعد تتويج باريس سان جيرمان بدوري الأبطال
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
نعملا
النتـائـج
تصويت
قضت محكمة في برلين بأن تحرك الحكومة الألمانية لمنع دخول طالبي اللجوء عند الحدود هو غير قانوني.