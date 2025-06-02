 محكمة ألمانية: تحرك الحكومة لمنع دخول طالبي اللجوء عند الحدود غير قانوني - بوابة الشروق
الإثنين 2 يونيو 2025 6:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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محكمة ألمانية: تحرك الحكومة لمنع دخول طالبي اللجوء عند الحدود غير قانوني

برلين (د ب أ)
نشر في: الإثنين 2 يونيو 2025 - 5:29 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يونيو 2025 - 5:29 م

قضت محكمة في برلين بأن تحرك الحكومة الألمانية لمنع دخول طالبي اللجوء عند الحدود هو غير قانوني.


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