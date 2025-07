قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، إن التقدم العسكري والعلمي «سيتقدم بوتيرة أسرع من ذي قبل»، وذلك في رسالة وجهها بمناسبة الذكرى الأربعين لاغتيال عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين.

وأكد في سلسلة تغريدات عبر منصة «إكس» قبل قليل، أن «العدو فشل في تحقيق هدفه» من وراء هذه الاغتيالات، مشددا أن المستقبل سيثبت صحة ذلك.

ووصف المرشد الإيراني فقدان شخصيات بارزة مثل القادة العسكريين باقري وسلامي وحاجي زاده، والعلماء النوويين طهرانجي وعباسي، بأنه «خسارة فادحة»، مضيفا أن «إيران أثبتت مرة أخرى قوة أسسها وستزداد قوة يوماً بعد يوم إن شاء الله».

واختتم خامنئي رسالته بتوجيه التحية للشعب الإيراني ولأرواح الشهداء من الشباب والنساء والأطفال وعائلاتهم.

The loss of Martyrs Bagheri, Salami, Hajizadeh & other military personnel & of Martyrs Tehranchi, Abbasi & other scientists is a heavy loss. But the enemy failed to achieve its goal.Future will show both our military & scientific advancements will move forward faster than before.