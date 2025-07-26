عرض لعنة زيكار يقدم أولى لياليه على مسرح السامر بالعجوزة في المهرجان القومي للمسرح

شهد مسرح السامر بالعجوزة، الجمعة، أولى ليالي العرض المسرحي "لعنة زيكار" لفرقة نادي مسرح كفر الشيخ، وذلك ضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في المهرجان القومي للمسرح بدورته الثامنة عشرة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض فكرة مريم عبد العزيز، تأليف وإخراج إبراهيم الفقي، وتدور أحداثه في إطار فانتازي يحمل أبعادًا إنسانية، داخل قرية يحظر حاكمها الحب.

وحضر العرض الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والفنان صبري فواز، الفنان ميدو عادل، والمخرج محمد الطايع، ولفيف من النقاد والصحفيين.

وقال المخرج إبراهيم الفقي، إن العرض قدم في قالب غنائي استعراضي، يعتمد على المشاهد الغنائية لإضفاء بساطة ومتعة بصرية، بدلًا من المشاهد التمثيلية فقط.

وأضاف أن الأحداث تدور حول ساحر ملعون طرد من عالم الأرض بسبب الحب، ليقرر الانتقام من أهل قرية بأكملها بتحريم الحب ونشر الكراهية، وبمرور الوقت يتزوج الساحر من ساحرة، وينجبان طفلًا يدعى "زيكار"، لكن الجد يهرب به إلى كوخ في الغابة حتى لا يقتله الملعون.

وأعرب "الفقى"، عن سعادته الكبيرة بمشاركة العرض في المهرجان القومي، مؤكدا أن الوصول لهذه المرحلة جاء نتيجة حلم كبير، وتدريبات مكثفة للخروج بالعرض في أفضل صورة.

وأوضح أن الديكور تم تصميمه بشكل يمكن تحريكه بسهولة، للتنقل بين المشاهد كما جاء في مشهد الكوخ الموجود في الغابة، وكذلك البيت الملعون، مضيفا أن الرمزيات البصرية لعبت دورا مهمًا في دعم الفكرة.

وقال الفنان أحمد مصطفى: "أقدم دور زيكار، طفل يختبئ مع جده فى الكوخ، ولا يخرج إلى العالم الخارجي، حتى لا يقتله الملعون، لاعتقاد أنه جاء ليخلص القرية من اللعنة".

وأضاف: "ومع تطور الأحداث يخرج الطفل من الكوخ فيرى تعذيب العمال، ويقرر مواجهة الجد الذي اكتشف أنه الكاهن الذي يقوم بأعمال التعذيب".

وأشار "مصطفى"، عن مشاركة العرض بالمهرجان، إلى أنها فرصة جيدة ومميزة، جاءت تتويجا لجهد مستمر من فريق العمل.

من ناحيته، أشاد الفنان محمد الجوهري بالمشاركة في المهرجان القومي، متمنيًا أن يحقق العرض النجاح، كما حصد جوائز المهرجان الختامي لفرق الأقاليم.

وعن دوره أوضح أنه جسد شخصية الجد "الكاهن"، الذي يعيش مع الحفيد فى الكوخ، ويروي له حكايات وقصص عن المثل والأخلاقيات، ويخشى عليه من الملعون، ولكن في الوقت نفسه يقوم بتعذيب أهالي القرية، ما يزيد الصراع مع تطور الأحداث.

"لعنة زيكار" تمثيل: أحمد محمود مصطفى، أحمد البيلي غنام، محمد مصطفى الجوهري، أحمد محمود ياسين، فاطمة أحمد بلتاجي، أميرة حسام محمد، شهد عمرو البشبيشي، عبد الرحمن معتز، أحمد محمد عبد الفضيل، عمرو عادل عبد الهادي، عبد الله عماد، أحمد صبحي فرج، أحمد أشرف شحاتة، خالد علي عبد الله، صبري محمد فوزي، إيمان عبد السلام، مريم أحمد جمعة، روفان ماجد محمد، نورهان عبد العزيز، عهد طاهر، نورهان عوض، ملك صلاح فتحي، محمد السعيد جادو، السيد عبد الحميد، أحمد صبحي جمعة، وهشام محمد.

غناء: محمد محمد حسين، مهند أحمد جاويش، معتصم أحمد جاويش، سليم رامي شهاب، عمر فتحي، عازفون: بهاء علي سالم، مهند علي الجداوي، محمد أحمد جاويش، محمد طارق سراج، أيمن محمد حامد، شهد طارق عبد الفتاح، ودنيا العطافي.

إضاءة محمد عادل، ألحان وتأليف موسيقى علي سالم، ماكياج مديحة أحمد فؤاد، فوتوغرافيا هشام غريب، ديكور واستعراضات وملابس إبراهيم الفقي، مساعد مخرج حنين عز الرجال، ومحمد أسامة جلال، ومخرج منفذ محمد الجوهري، وهشام منصور.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، وتم ترشيحه للمهرجان عقب حصوله على 7 جوائز بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الأخيرة.

وتشهد الدورة الحالية المهرجان مشاركة 35 عرضا مسرحيا، ضمن المسابقة الرسمية، إلى جانب ثلاثة عروض خارج المنافسة، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر.

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بستة عروض مسرحية، وتتواصل الفعاليات اليوم السبت مع الليلة الثانية من العرض المسرحي "لعنة زيكار" في السابعة مساء على مسرح السامر.