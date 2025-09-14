استئناف الرحلات الجوية منخفضة التكاليف القادمة من أوروبا إلى الأردن

بدأت شركات الطيران منخفضة التكاليف استئناف رحلاتها إلى الأردن قادمة من أوروبا تدريجيا، حسبما أفاد رئيس مجلس هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد عن مستو قوله إن شركة ويز اير هنجاريا بدأت بتشغيل رحلتين أسبوعيا الى المملكة من العاصمة المجرية بودابست, فيما ستعود شركة ريان اير للتشغيل إلى 16 وجهة في أوروبا اعتبارا من 28 أكتوبر المقبل وستبدأ بوجهتين اعتبارا من 20 سبتمر الجاري.

وأشار إلى وجود ثلاث شركات أخرى منخفضة التكاليف تدرس تشغيل رحلات منتظمة من أوروبا الى الأردن وبالعكس، لافتا إلى منح تصريح لشركة ريان لتشغيل رحلات منتظمة للموسم الشتوي إلى 16 وجهة في أوروبا.

وعن آلية منح التصاريح لهذه الشركات، أوضح مستو أن الشركات تتقدم بطلبات لهيئة تنظيم الطيران المدني لتعيينها كمشغل أجنبي في الأردن معززة بطلب من سلطات الطيران لبلدانها وحسب اتفاقيات النقل الجوي الموقعة بين الأردن والدول المسجلة فيها هذه الشركات، وثم يتم طلب الوثائق اللازمة للتشغيل.

وبين مستو أنه يتم منح جميع الشركات تصريحين منتظمين سنويا أحدهما للموسم الشتوي ويبدأ من 28 / 10 ولغاية 27/ 3 والآخر صيفي للفترة من 28/ 3 ولغاية 27 / 10 ويعود قرار طلب التشغيل طوال العام أو لموسم واحد لشركة الطيران، مؤكدا أن رحلات الطيران منخفضة التكاليف متاحة لجميع المسافرين ولا تقتصر على السياحة.

وبلغت أعداد المسافرين القادمين إلى المملكة من خلال شركات الطيران المنخفض 344 ألفا و781 1 مسافرا خلال العام الماضي عبر شركتي ريان اير وويز اير، فيما بلغ أعداد المسافرين خلال عام 2023 من خلال ست شركات 885 ألفا و547 مسافرا.



