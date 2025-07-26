 استشهاد 25 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد 25 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

غزة - د ب أ
نشر في: السبت 26 يوليه 2025 - 11:51 ص | آخر تحديث: السبت 26 يوليه 2025 - 11:51 ص

استشهد 25 فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر يوم السبت، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 13 من منتظري المساعدات.

وأشارت إلى "استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بجروح بينهم حالات خطيرة في قصف طائرات الاحتلال الحربية حي تل الهوا جنوب مدينة غزة".

وكانت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" كشفت عن استشهاد 3 مواطنين في 3 استهدافات إسرائيلية في خانيونس، موضحة أن 6 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف وسط وجنوبي مدينة غزة.

وأشار مستشفى العودة إلى وصول شهيد وإصابة جراء استهداف المدفعية الإسرائيلية منزلًا بمخيم البريج وسط القطاع .

وذكرت الوكالة أن طائرات إسرائيلية شنت سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مدينة غزة.

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