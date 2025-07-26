استشهاد 25 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

استشهد 25 فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر يوم السبت، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 13 من منتظري المساعدات.
وأشارت إلى "استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بجروح بينهم حالات خطيرة في قصف طائرات الاحتلال الحربية حي تل الهوا جنوب مدينة غزة".
وكانت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" كشفت عن استشهاد 3 مواطنين في 3 استهدافات إسرائيلية في خانيونس، موضحة أن 6 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف وسط وجنوبي مدينة غزة.
وأشار مستشفى العودة إلى وصول شهيد وإصابة جراء استهداف المدفعية الإسرائيلية منزلًا بمخيم البريج وسط القطاع .
وذكرت الوكالة أن طائرات إسرائيلية شنت سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مدينة غزة.