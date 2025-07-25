سي إن إن: الوسطاء يواصلون مناقشاتهم بشأن احتمال التوصل لاتفاق في غزة

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر مطلع قوله إن الوسطاء يواصلون مناقشاتهم بشأن احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الاتصالات لا تزال جارية مع كل من إسرائيل وحماس.

بدورها، قالت وزارة الخارجية القطرية إن قطر ومصر تواصلان جهد الوساطة الحثيث للتوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب بغزة، ويضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى.

وأضافت الخارجية القطرية، خلال بيان: "نشير إلى إحراز بعض التقدم في جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة بشأن غزة التي استمرت 3 أسابيع".

وأكدت أن "تعليق المفاوضات لعقد مشاورات قبل استئناف الحوار مجددا يعد أمرا طبيعيا في سياق مفاوضات معقدة".

ودعت مصر وقطر لعدم الانسياق وراء تسريبات إعلامية للتقليل من الجهود والتأثير على التفاوض، والإعلام الدولي لعدم تقويض جهود إنهاء الحرب بل تسليط الضوء على معاناة غير مسبوقة بغزة.

وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قال، أمس الخميس، إن واشنطن ستدرس الآن خيارات بديلة لإعادة الأسرى بعد رد حركة حماس، والذي وصفه بأنه يظهر عدم رغبتها في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

وأضاف ويتكوف أنه تقرر إعادة فريقهم من الدوحة لإجراء مشاورات، معتبرا أن حماس غير منسقة ولا تبدي حسن نية رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء.

وعبر المبعوث الأمريكي عن أسفه أن تتصرف حماس بهذه الطريقة التي وصفها بالأنانية، حسب وصفه، مشددا على أن بلاده مصممة على إنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم في غزة، ومحاولة تهيئة بيئة أكثر استقرارا لسكان القطاع.

كما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية العمل مع الوسطاء للتوصل إلى صيغة تنهي الحرب وتتيح إدخال المساعدات لغزة، مشيرة إلى تقدم ملموس في جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في حين استدعت إسرائيل فريق التفاوض بشأن غزة لإجراء مزيد من المشاورات