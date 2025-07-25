الجيش اليمني يعلن مقتل 10 أفراد من قواته في هجوم للحوثيين شمال البلاد

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، مقتل 10 أفراد من قواته إثر هجوم شنه الحوثيون في محافظة صعدة، شمالي البلاد.

وقال اللواء ياسر مجلي، قائد محور علب وقائد اللواء 63 مشاة اللواء، في بيان، إن "قوات الجيش في المحور أفشلت هجومًا واسعًا شنّته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع عسكرية في جبهة علب شمالي محافظة صعدة".

وأوضح أن قوات الجيش "رصدت تحركات للمليشيا الحوثية كانت تستعد لتنفيذ هجوم مباغت على مواقع قوات الجيش، "وتمكنت من التصدي للهجوم، وتنفيذ هجوم معاكس ألحق بالمليشيا خسائر كبيرة وأجبرها على الفرار".

وأضاف مجلي، أن المعركة "أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، ولا تزال جثث قتلاهم متناثرة في وديان وشعاب المنطقة التي جرت فيها المواجهة، إضافة إلى تدمير 3 آليات عسكرية تابعة للمليشيا".

وأكد مجلي، أن "محور علب سيظل مقبرة للمليشيا الحوثي، موضحا أن أبطال الجيش الوطني في أتم الجاهزية للتصدي لأي محاولة تسلل أو هجوم عدائي، مهما كانت التضحيات".

يأتي ذلك رغم استمرار الجهود الدولية والأممية الرامية لتحقيق سلام دائم في اليمن، ينهي الحرب الدائرة في البلاد منذ 10 سنوات، والتي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.