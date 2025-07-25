كتائب القسام تعلن استهداف موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال جنوب خانيونس بقذائف الهاون

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، قبل قليل، أنها «تدك موقع قيادة وسيطرة للعدو في محيط مجمع المحاكم جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع بعدد من قذائف الهاون».

ومساء اليوم الجمعة، قالت إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية من نوع نمر بقذيفة الياسين 105، وذلك بالقرب من مفترق شارع 5 بمنطقة السطر الغربي شمال مدينة خانيونس.

وواصل جيش الاحتلال استهداف النازحين والمجوّعين، في اليوم الـ658 من حرب الإبادة على غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، عن أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 89 شهيدًا منهم 9 شهداء انتشال، و 467 إصابة.

وأفادت بأن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 9 شهداء وأكثر من 45 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,092 شهيدًا وأكثر من 7,320 إصابة.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 8,527 شهيدًا و 31,924 إصابة.