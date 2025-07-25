كندا تؤكد ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة

قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، الجمعة، إنها شددت خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الإسرائيلي جدعون ساعر على ضرورة رفع الحصار المفروض على دخول المساعدات الإنسانية، لإنهاء الأزمة في قطاع غزة.

وأضافت أناند عبر منصة "إكس" أنها أكدت خلال الاتصال الهاتفي مع ساعر على دعم بلادها المستمر لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

كما شددت على أن كندا "ملتزمة بحل الدولتين، حيث يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين العيش بسلام جنبا إلى جنب"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قال في وقت سابق إنه أبلغ نظيرته الكندية بأن "الخطوات الأحادية من جانب فرنسا ودول أخرى ستدفع إسرائيل لاتخاذ خطوات من جانبها"، في إشارة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده بالاعتراف بدولة فلسطين.