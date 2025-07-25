شركة ديل الألمانية للأسلحة الدفاعية ترحب بقانون تسريع التسلح

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رحب هيلموت راوخ، الرئيس التنفيذي لشركة ديل ديفينس الألمانية للأسلحة، بقانون تسريع المشتريات العسكرية للقوات المسلحة الألمانية "بوندسفير".

يأتي هذا القانون في إطار خطط الحكومة الألمانية لتعزيز حجم وقدرات قواتها المسلحة في مواجهة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد راوخ خلال زيارة وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايش لمصنع ديل قرب نورنبيرج اليوم الجمعة: "سيساعدنا هذا القانون بشكل كبير في تطوير البنية التحتية".

وكشف راوخ أن شركة ديل ديفينس -المصنعة لنظام الدفاع الجوي آيريس-تي المطلوب عالميًا- سجلت نموًا بنسبة 60% العام الماضي، متوقعًا استمرار هذا النمو العام المقبل.

وفي إطار مبادرة "درع السماء الأوروبي"، قررت 8 دول بالفعل تزويد جيوشها بنظام آيريس-تي إس إل إم المصمم لأسلحة الدفاع متوسطة المدى، حيث انضمت سويسرا والدنمارك مؤخرًا لهذه القائمة.