اللجنة البارالمبية المصرية تشكر الرئيس السيسي لدعمه الأبطال البارالمبيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجهت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، رسالة شكر وعرفان لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه الدائم واهتمامه البالغ بأبنائه الأبطال البارالمبيين.

وأصدرت اللجنة البارالمبية بيانًا تشكر فيه الرئيس السيسي بعد تهنئة سيادته للأبطال البارالمبيين بالتتويج بـ7 ميداليات متنوعة خلال بارالمبياد باريس 2024.

وجاء نص بيان اللجنة البارالمبية كالتالي:

«اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تتقدم بجزيل الشكر والامتنان والعرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه الدائم واهتمامه البالغ بأبنائه الأبطال البارالمبيين، والذي أثمر عن تتويج البعثة المصرية ب 7 ميداليات متنوعة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024».

تابع البيان: «تؤكد اللجنة البارالمبية المصرية أن اهتمام فخامة الرئيس كان بمثابة الحافز والدافع لتحقيق إنجاز باسم مصر يُكتب بحروف ذهبية في سجلات التاريخ الرياضي».

وتمكن أبطال مصر البارالمبيين من التتويج بـ7 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 ميداليات برونزية.

جاءت ميداليات مصر البارالمبية في النسخة الحالية، عن طريق محمد المنياوي وزن 59 كجم ورحاب رضوان وزن 55 كجم اللذان توجا بذهبيتي رفع الأثقال.

فيما جاءت الميداليات الفضية عن طريق فاطمة محروس وزن 67 كجم ومحمد صبحي وزن 88 كجم في رفع الأثقال.

وجاءت الميداليات البرونزية عن طريق منتخب الكرة الطائرة جلوس، وصفاء حسن وزن 79 كجم، نادية فكري وزن +86 كجم في رفع الأثقال.