لجنة عربية إسلامية تؤكد رفضها لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين: نطالب بمحاسبة جميع المتورطين

أعلنت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة، الاثنين، رفضها القاطع للتصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه تحت أي ذرائع أو مسميات.

جاء ذلك في بيان للجنة، قالت فيه إنها "ترفض بشكل قاطع التصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 1967 تحت أيّ ذرائع أو مسميات".

وأدانت "السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية".

كما أدانت "السعي (الإسرائيلي) إلى إطالة أمد النزاع وتوسيع نطاقه بما يشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وجددت اللجنة إدانتها لـ"الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي".

ودعت إلى "ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قِبَل إسرائيل".

وطالبت بـ"محاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية".