أعلن المجلس الدستوري الكاميروني، اليوم الاثنين، إعادة انتخاب الرئيس الكاميروني بول بيا البالغ من العمر 92 عاما لولاية رئاسية ثامنة، حيث حصل على 53.66% من أصوات الناخبين.

وكان بيا، قد ألغى القيود على فترات الرئاسة في عام 2008، وفاز في انتخابات عام 2018 بأكثر من 71 % من الأصوات، على الرغم من أن جماعات المعارضة اتهمت العملية الانتخابية بمخالفات واسعة النطاق، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ولم يخسر بيا أي انتخابات منذ توليه السلطة عام 1982، وبفوزه بولاية ثامنة مدتها سبع سنوات، سيظل رئيساً حتى يبلغ من العمر 99 عاما.

وشغل بيا منصب رئيس الوزراء منذ عام 1975 حتى انتخابه رئيسا عام 1982، ويقضي بيا وزوجته معظم وقتهما في سويسرا، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وفي العام الماضي، تم حظر التكهنات بشأن صحته رسميا في الكاميرون، الذي يسكنه نحو 30 مليون نسمة.