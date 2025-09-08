جمارك مطار أسيوط الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجحت إدارة الجمارك بمطار أسيوط الدولي في ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة، بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبحسب بيان المصلحة اليوم، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران شركة الجزيرة، اشتبه مأمور الجمرك في أحد الركاب أثناء خروجه من صالة الوصول.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة X-RAY، تم تأكيد الاشتباه، وبتفتيش الحقائب تبين وجود 17 هاتفًا محمولًا ماركة آيفون 16 برو ماكس مخبأة داخل حقائب الراكب وأمتعته الشخصية.

قرر محمد متولي محمود، مدير عام جمارك الأقصر والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم (1) لسنة 2025.