الهلال السعودي يضم حارسا فرنسيا

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع ماتيو باتويي حارس مرمى أولمبيك ليون الفرنسي لينضم إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي تعاقد الهلال مع باتويي، لتدعيم حراسة المرمى، على الرغم من أن الفريق يضم المغربي ياسين بونو الحارس الدولي ضمن صفوفه.

وأشار الهلال عبر حسابه على "إكس"، إلى أن التعاقد مع باتويي يمتد حتى عام 2027.

وكان الهلال قد حسم 5 صفقات من قبل هذا الصيف، بالتعاقد مع كل عبدالكريم دارسي من الأهلي، وعلي لاجامي من النصر في صفقة انتقال حر.

كما ضم الفرنسي ثيو هيرنانديز مدافع ميلان الإيطالي، وداروين نونيز المهاجم الأوروجواياني القادم من ليفربول الإنجليزي، وأيضا المدافع يوسف أكتشيشيك قادما من فنربخشة التركي.