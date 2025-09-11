محافظة البنك المركزي الكمبودي تقلل من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية

قالت محافظة البنك المركزي الكمبودي اليوم الخميس، إن البلاد لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن من الرسوم الجمركية الأمريكية على صادراتها، حيث قللت من المخاوف أن تؤدي الرسوم إلى إخافة المستثمرين أو لنقل المصانع.

وأضافت محافظة البنك المركزي تشيا سيري لتلفزيون بلومبرج "لدى كمبوديا سوق رأسمالي صغير للغاية، سواء كان ذلك شيئا جيدا أو سيئا، وبالتالي تدفق رأس المال إلى بلادنا يكون في الغالب على شكل استثمار أجنبي مباشر".

وتابعت "هذا هو نوع الاستثمار الذي ليس حساسا للغاية للتدفق الخارجي الفوري نتيجة لقضايا خارجية أو داخلية".

وقد فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية منخفضة بواقع 19 % على السلع الكمبودية الشهر الماضي في إطار رسوم كاسحة استهدفت العشرات من الدول.

وكانت بنوم بنه واجهت في البداية رسوما جمركية بواقع 49 % عندما كشف الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن الخطة في أبريل –وكانت بين أعلى المعدلات في آسيا- مما أثار المخاوف بشأن الوظائف في صناعة الملابس التي تشكل أكثر من نصف الصادرات الكمبودية.



