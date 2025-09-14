قائمة هولندية تدخل حسابات الأهلي في ملف المدرب الأجنبي

عرض أسامة هلال، مدير إدارة التعاقدات في الأهلي على إدارة النادي قائمة مختصرة من المدربين الهولنديين البارزين لتولي تدريب الفريق الأول في الفترة القادمة.

وكان على رأس المدربين الهولنديين المرشحين لتدريب الأهلي، فرانك دي بور، المدير الفني السابق لمنتخب هولندا.

كما ضمت قائمة المرشحين من المدربين الهولنديين رود فان نيستلروي، المدير الفني السابق لفريق ليستر سيتي الإنجليزي، ومارك فان بوميل، المدرب السابق لرويال أنتويرب البلجيكي.

ولم تتخذ إدارة الأهلي أي خطوات جادة في التفاوض مع أيٍ من المدربين الهولنديين، إلا أنها تدرس تلك الخيارات، خصوصًا مع قرار النادي بتعيين المدرب الهولندي، آرت لينجلير مدربًا لقطاع الناشئين، وهو ما قد يساعد على حالة التنسيق بين الفريقين الأول والشباب بالنادي.

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد منح لجنة التخطيط حرية اختيار المدرب الجديد، قبل قراره بالابتعاد عن مهام منصبه، على أن يخطروه بالقرار النهائي قبل حسم التعاقد.