 إصابة شابين بحادث تصادم سيارة بعامود إنارة فى التجمع الأول - بوابة الشروق
الأحد 14 سبتمبر 2025 1:22 م القاهرة
إصابة شابين بحادث تصادم سيارة بعامود إنارة فى التجمع الأول

أحمد نصر
نشر في: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 1:14 م | آخر تحديث: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 1:14 م

أصيب شابان بجروح وكسور بالجسد، اليوم الأحد، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بعامود إنارة داخل نفق بمنطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث داخل نفق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، إذ تبين تصادم سيارة بداخلها 3 أشخاص بعامود وحاجز داخل النفق، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الشروق لتلقى العلاج والقبض على الثالث الذى كان يقود السيارة وتبين أنه يقود بدون ترخيص.

