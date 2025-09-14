إيقاف طبيبة بريطانية بارزة عن العمل بعد تضامنها مع غزة

أوقفت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، طبيبة بارزة عن العمل، بعدما أعربت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في وجه حرب الإبادة «الإسرائيلية»، وأكدت أن «حماس» هي حركة مقاومة وليست تنظيما إرهابيا كما يدعي الاحتلال.

ووفقا لما أوردته صحيفة «تلجراف» البريطانية، أمس السبت، فقد أكد مستشفى ويتينجتون بشمال لندن، أن استشارية طب الأطفال الدكتورة إيلين كريسلز «تخضع لتحقيق داخلي»، وليس لها أوقات عمل مجدولة في الوقت الحالي.

وأكد مصدر بإدارة المستشفى التابع لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، إيقاف الدكتورة كريسلز عن العمل، وذلك حسبما نشرته وكالة «شهاب»، صباح الأحد.

وذكرت الصحيفة أن كريسلز، نشرت سلسلة من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُزعم أنها «معادية للسامية»، وهي عبارات تنتقد إسرائيل وأفعالها بحق الشعب الفلسطيني.

وفي أحد المنشورات، تقول الطبيبة البريطانية إن عناصر حماس «مقاومون مظلومون وليسوا إرهابيين».

وأشارت «تلجراف» إلى أن إدارة المستشفى نُبهت إلى تلك المنشورات بعد مشاركة كريسلز، في مظاهرة في لندن يوم 6 سبتمبر الجاري، للمطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

ويأتي إيقاف هذه الطبيبة البارزة في سياق إجراءات تشهدها بريطانيا ضد المتضامنين مع فلسطين، حيث اعتقلت الشرطة مئات المتظاهرين المنددين بالإبادة الإسرائيلية خلال احتجاجات في لندن على مدى الأسابيع الماضية، وأحالت إلى المحاكمة عشرات منهم بتهمة تأييد حركة «العمل من أجل فلسطين» (فلسطين أكشن) التي حظرتها الحكومة وصنفتها منظمة إرهابية.

ودانت منظمات حقوقية تلك الإجراءات، ووصفتها بأنها تجاوز للقانون وتهديد لحرية التعبير.