جنوب سيناء تشارك في فعاليات اليوم العالمي لـ«الهواء النظيف من أجل سماء زرقاء»

شاركت محافظة جنوب سيناء فعاليات "اليوم العالمي للهواء النظيف من أجل سماء زرقاء"، والتي انطلقت تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، في إطار الاحتفال باليوم الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليُقام سنويًا في مثل هذا اليوم، بهدف التأكيد على أهمية الحفاظ على الهواء النقي وصحة الإنسان والبيئة.

وتضمنت المشاركة إطلاق حملات موسعة لتنظيف الشواطئ والمحميات الطبيعية، بمشاركة واسعة من الشباب والطلاب والمتطوعين والجمعيات الأهلية، إلى جانب عقد اجتماعات للتعريف بأهمية هذا اليوم ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين المواطنين، بما يعكس وعي المجتمع المحلي وحرصه على حماية مقوماته الطبيعية.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هذه الفعاليات تأتي في إطار خطة شاملة للحفاظ على البيئة، وصون الموارد الطبيعية انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحًا أن المحافظة تضع قضايا البيئة على رأس أولوياتها، وذلك ليس من منطلق المسئولية الوطنية فقط، بل أيضًا لما تمثله من دعم مباشر لتعزيز السياحة المستدامة في مدنها المختلفة.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أن تنظيم هذه الفعاليات يتكامل مع ما حققته المحافظة من نجاحات بارزة على الساحة الدولية، وفي مقدمتها إطلاق مبادرة "جرين شرم" التي حولت شرم الشيخ إلى نموذج عالمي للمدن الخضراء، الأمر الذي توج مؤخرًا بحصول المدينة على جائزة ICLEI الدولية المرموقة، تقديرًا لجهودها في مجالات الاستدامة والبيئة.

وأشار إلى أن فوز شرم الشيخ بهذه الجائزة العالمية يعكس التزام جنوب سيناء بالتوجهات البيئية الدولية، ويعزز من مكانة مدنها كمقاصد رائدة في مجال السياحة البيئية، ذاكرا أن الاحتفال باليوم العالمي للهواء النظيف هو رسالة من جنوب سيناء للعالم تؤكد أن التنمية المستدامة وحماية البيئة نهج استراتيجي ثابت تسعى المحافظة لتحقيقه، من أجل حاضر أفضل ومستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.