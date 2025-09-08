نائب محافظ الوادي الجديد تعقد اجتماعا مع المدير الإقليمي لليونسكو استعدادا لزيارة المحافظة

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس، مع الدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكاتب منظمة اليونسكو لمصر والسودان، وذلك للإعداد والتجهيز للزيارة المرتقبة لوفد المنظمة لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التنوع البيولوجي والزراعي.



وأوضحت نائب المحافظ، أن الزيارة تهدف إلى عقد لقاءات مع الجهات المعنية بالزراعة و صغار المزارعين، ودراسة الفرص والتحديات التي تواجه دعم وتنمية المجتمعات والمشروعات الزراعية القائمة، بجانب بحث إنشاء متحف الطبيعة والتراث بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد، ودعم مشروعات التوثيق الرقمي للتراث المادي وغير المادي بالمحافظة.