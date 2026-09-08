محافظ كفر الشيخ: افتتاح معرض أهلًا مدارس بسيدي غازي بتخفيضات تصل إلى 30%

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ اليوم، افتتاح معرض «أهلًا مدارس» بمدينة سيدي غازي، والذي يوفر مجموعة متنوعة من المستلزمات الدراسية تشمل الزي المدرسي والحقائب والأدوات المكتبية، لتلبية احتياجات الطلاب والأسر مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، بتخفيضات تصل إلى 30%.

أكد محافظ كفر الشيخ أن إقامة المعرض تأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجات الأسر والطلاب بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شدد محافظ كفر الشيخ على الالتزام بنسب التخفيضات المعلنة وجودة المنتجات والسلع المعروضة، ومتابعة توافر المستلزمات التي يحتاجها الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى استمرار التوسع في إقامة معارض «أهلًا مدارس» والمنافذ بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في توفير المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة وخدمة أكبر عدد من المواطنين.