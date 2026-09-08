أشاد مارتن أونيل، المدير الفني لفريق سيلتيك، بالمحترف المصري هيثم حسن، مشيدًا بقدراته وسرعته في تجاوز مدافعي المنافسين.

وقال أونيل في تصريحات لصحيفة "thescottishsun": «هيثم حسن لاعب ممتع بدون شك، يستطيع تجاوز المدافعين، إنه أمر رائع، واثق من أن الجماهير ستحب ذلك».

وأضاف: «لا يزال لديه المزيد لكي يقدمه، جميعنا لدينا عيوب، ولكن لا شك أن هيثم حسن قادر على تجاوز المدافعين في الثلث الأخير من الملعب».

ويواصل هيثم حسن تألقه مع سيلتيك منذ انتقاله إلى صفوف الفريق قادمًا من ريال أوفييدو خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث لفت الأنظار بسرعته ومهارته وقدرته على تشكيل خطورة على دفاعات المنافسين.