وجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقارات والمنشآت التي تمثل خطورة على الأرواح والممتلكات.

وفي استجابة فورية لبلاغ بشأن وجود عقارين مأهولين بالسكان وآيلين للسقوط ويمثلان خطورة داهمة بشارع المدينة المنورة المتفرع من شارع الـ15، انتقل اللواء أحمد جودة عبد السميع رئيس حي السلام أول، يرافقه وفد من جامعة القاهرة؛ لمعاينة العقارين على الطبيعة وتحديد الإجراءات الفنية اللازمة.

وجرى استكمال أعمال الإزالة الفورية للأجزاء التي تمثل خطورة داهمة بالعقارين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تستهدف حماية أرواح المواطنين وسلامتهم، ومنع سقوط الأجزاء الخطرة والتسبب في أضرار أو مخاطر محتملة.

وأكد رئيس حي السلام أول، استمرار المتابعة الميدانية للعقارات والمنشآت التي قد تمثل خطورة على المواطنين، وسرعة التعامل مع البلاغات والشكاوى الواردة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وفي سياق متصل، نفذ حي السلام أول، حملة مكبرة بشارع إسكندرية لرفع الإشغالات ومخالفات المحال والباعة الجائلين، وإزالة التعديات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات وتؤثر على المظهر الحضاري للمنطقة.

وشملت الحملة، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات والإشغالات، في إطار جهود الحي لإعادة الانضباط إلى الشوارع والحفاظ على سيولة الحركة المرورية، مع التأكيد على استمرار الحملات بصورة يومية ومكثفة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجيهات محافظة القاهرة بتكثيف المتابعة الميدانية والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، والتعامل الحاسم مع مصادر الخطورة والإشغالات التي تؤثر على سلامة المواطنين أو حركة المرور والمظهر الحضاري للعاصمة.