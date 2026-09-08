ثيو هيرنانديز يقترب من العودة للهلال قبل كلاسيكو اتحاد جدة

اقترب الفرنسي ثيو هيرنانديز، لاعب الهلال، من العودة للمشاركة مع فريقه بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، وسط ترقب لظهوره مجددًا في منافسات دوري روشن السعودي.

وبحسب صحيفة «عكاظ» السعودية، من المنتظر أن يعود الظهير الأيسر الفرنسي إلى صفوف الهلال خلال مواجهة اتحاد جدة، المقرر إقامتها يوم السبت 10 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

ويخضع هيرنانديز حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة خلال مواجهة أهلي جدة، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة المؤجلة من الدوري، وانتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف دون رد.

وكان اللاعب الفرنسي قد غاب عن مباراتي الهلال أمام الشباب ونيوم، حيث حقق الزعيم الفوز على الشباب بهدفين دون مقابل، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام نيوم بنتيجة 2-0، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من المسابقة.

وتترقب جماهير الهلال عودة هيرنانديز، في ظل أهمية اللاعب في تشكيل الفريق، خاصة مع اقتراب مواجهة اتحاد جدة المرتقبة.