كييف للرئيس الروسي بعد انفجار جسر القرم: عيد ميلاد سعيد بوتين

يتحدث الكثيرون في أوكرانيا في الوقت الراهن على أن حادث انفجار الجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا وتضرره بشدة، جاء بعد يوم واحد فحسب من الذكرى السبعين لعيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ونشر سكرتير مجلس الأمن الأوكراني، أليكسي دانيلوف، لقطات للجسر المحترق والذي يربط روسيا وشبه جزيرة القرم، إلى جانب مشهد للفنانة الأمريكية الشهيرة مارلين مونرو وهي تغني "عيد ميلاد سعيد .. سيدي الرئيس" للرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي في 1962.



ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في الانفجار الضخم الذي وقع صباح اليوم وتسبب في عرقلة طريق الإمداد الرئيسي للقوات الروسية، بحسب لجنة التحقيق الوطنية في موسكو.



وتظهر لقطات مصورة لتداعيات الانفجار، ممرا مدمرا و أجزاء من حطام سيارات طافية على سطح المياه تحت الجسر، بالإضافة إلى عدة عربات محترقة لقطار شحن يقال إنه يستخدم في نقل وقود الديزل.



ولم يتم الكشف عن سبب الانفجار حتى الآن. ولكن السلطات الروسية تقول إن السبب هو انفجار شاحنة، بينما تقول وسائل إعلام أوكرانية إن جهاز الخدمة السرية هو المسئول عن العملية، وفقا لأجهزة أمنية في كييف.



وتشير النتائج الأولية إلى أن الشاحنة كانت متجهة من البر الرئيسي الروسي إلى مدينة كيرتش الساحلية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.



وللجسر أهمية رمزية للغاية بالنسبة لروسيا، حيث يربط البر الرئيسي لروسيا بشبه جزيرة القرم، وفي حفل صاخب، افتتح الرئيس الروسي الجسر في 2018.



وتم تداول مقطع الفيديو الذي نشره سكرتير مجلس الأمن الأوكراني على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علق الكثيرون على أنه كانت هناك حاجة لتقديم هدية خاصة لبوتين في عيد ميلاده.



وخاض دانيلوف اشتباكات لفظية مع الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف في الماضي، بعد أن هدد الأخير خلال الصيف الماضي، بأن كييف ستواجه "يوم القيامة" إذا حاولت استعادة شبه جزيرة القرم.



وفي المقابل، رد دانيلوف مؤكدا على أن أوكرانيا ستستعيد شبه جزيرة القرم بكل تأكيد.



وأفادت السلطات في وقت سابق بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم بين الساعة السادسة والسابعة من صباح اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير فوق الجسر.