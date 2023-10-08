سفير فلسطين بالقاهرة يحمل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة مسئولية التصعيد في غزة

قال دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، إن اللحظات الحالية التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لعدوان إسرائيلي دموي ووحشي مستمر، ويودع فيه الشهداء بالمئات، ويقدم الجرحى والمصابين بالآلاف، هي لحظات تاريخية عصيبة.

وحمل السفير دياب اللوح الحكومة الإسرائيلية اليمنية المتطرفة، حكومة الصهيونية الدينية والإرهابيين، والتي تُمارس إرهاب الدولة المنظم وترعى إرهاب المستوطنين وعصاباتهم المسلحة ضد الشعب الفلسطيني، كامل المسئولية عن انزلاق الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إلى هذا المنزلق الخطي، والذي يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتابع: لطالما حذرنا مراراً وتكراراً من عواقب الاستفزازات والاعتداءات والجرائم اليومية واستمرار إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال والاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والتي وصلت إلى حد إحراق بلدات بأكملها على ساكنيها في ظل صمت المجتمع الدولي، وفي الوقت الذي نؤكد فيه حقنا المشروع بالدفاع عن النفس.

وطالب اللوح المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل لوضع حد لكل هذه الممارسات الإسرائيلية العنصرية، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني، وإنصافه برفع هذا الظلم التاريخي الواقع عليه منذ أكثر من قرن من الزمن، وعدم الكيل بمكيالين، ودفع الجهود لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وفقاً لما جاء في القرارات والمرجعيات الدولية والمبادرة العربية للسلام التي نتمسك بتنفيذها من الألف إلى الياء.

وقدم السفير التحية للشعب الفلسطيني المناضل الذي أسقط بكفاحه المستمر وصموده البطولي على أرضه، الخرافات الصهيونية من بينها "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض"، وخرافة أن الكبار يموتون والصغار ينسون، وكشف زيف وكذب الروايات الصهيونية وإحداث متغيرات عالمية للتعاطي مع الرواية الفلسطينية الحقيقية، والتحية كل التحية لمصر العروبة.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير دياب اللوح، في ندوة إحياء الذكرى الـ50 لانتصار الجيش المصري على جيش الاحتلال ودحره من أرض سيناء المصرية؛ والتي نظمتها لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع باتحاد المحامين العرب تحت رعاية الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، تحت عنوان: ‏"يوم السادس من أكتوبر هو يوم مشهود بانتصار الجيش المصري على جيش الكيان الصهيوني".