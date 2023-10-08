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أعداد جريدة الشروق
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طوفان الأقصى.. إسرائيل: إجلاء جميع سكان البلدات القريبة من حدود غزة خلال 24 ساعة

المستوطنات الإسرائيلية
المستوطنات الإسرائيلية
تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 11:35 ص | آخر تحديث: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 11:35 ص

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الأحد، إن بلاده ستقوم بإجلاء جميع السكان الذين يعيشون في بلدات قريبة من حدود غزة، في غضون 24 ساعة.

وأضاف هاجاري أن القتال في بلدة كفار عزة (الواقعة بين مستوطنتي نتيفوت وسديروت) مستمر، مضيفا أن "الجنود يقاتلون ببسالة من أجل تحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس داخل البلدة الإسرائيلية".

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق إنه قد تم نقل الآلاف من المستوطنات الاسرائيلية في المنطقة الحدودية مع غزة، إلى أماكن أخرى في إسرائيل.

وقد أعلن الجيش المنطقة حول القطاع الساحلي منطقة محظورة.

ويتردد أن نحو 300 إسرائيلي قتلوا في الهجوم واسع النطاق الذي شنته حركة حماس أمس السبت.

وقد تم احتجاز الكثير من الاسرائيليين في غزة، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. ولم يتمكن الجيش الاسرائيلي من الإعلان عن عدد معين للرهائن.


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