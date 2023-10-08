حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

أعلن حزب الله، في بيان اليوم الأحد، استهداف ثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بأعداد كبيرة من القذائف المدفعية والصواريخ الموجهة هي موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم، وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة.

وقال بيان صادر عن حزب الله، صباح اليوم الأحد، إنه "على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامناً مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر، قامت مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في المقاومة الإسلامية صباح هذا اليوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023 بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".

وأضاف البيان: "المواقع الإسرائيلية المستهدفة هي موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".

بالمقابل قصفت المدفعية الإسرائيلية، محيط منطقة كفرشوبا بشكل مكثف. كما قصفت الخيمة التي نصبها "حزب الله" سابقاً في منطقة مزارع شبعا، بحسب ما أعلنت قناة "الجديد" المحلية.