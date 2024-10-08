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رفع مستوى التهديد الإرهابي بالنرويج إلى مرتفع بسبب التصعيد في الشرق الأوسط

وكالات
نشر في: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 5:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 5:02 م

رفع جهاز الأمن الداخلي النروجي، اليوم الثلاثاء، مستوى التهديد الإرهابي في البلاد من «معتدل» إلى «مرتفع»، خشية من تداعيات التصعيد المستمر في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي مارتن برنسن، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية: «نرفع مستوى التهديد الإرهابي في النروج من معتدل إلى مرتفع».

وأشار إلى أن هذا الأمر مرتبط بعدة عوامل أولها التصعيد الحالي في الشرق الأوسط، موضحا أنه لم يسجل أي تهديد ملموس حتى الآن.

وكان وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، قد عبر مؤخرًا، عن تخوف بلاده من توسع رقعة النزاع في الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية شاملة.

ودعا بارث، لتسريع مساعي إقامة دولة فلسطينية، مؤكدا دعم بلاده لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

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