سوريا تدين الدخول غير الشرعي لنتنياهو إلى أراضيها

أدانت سوريا، اليوم الأربعاء، تفقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قواته في جبل الشيخ، معتبرة أن دخوله إلى أراضيها خطوة "استفزازية وانتهاكا صارخا" لسيادتها.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: «تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأراضي السورية والتجول في جبل الشيخ، في خطوة استفزازية وانتهاك صارخ لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها والقانون الدولي».

وفي وقت سابق من اليوم، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، خلال تفقد قوات الاحتلال في جنوب سوريا، إن إيران ومحور وكلائها الإقليميين على وشك الانهيار، في وقت تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

وصرح نتنياهو الذي كان مع وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس في الجانب السوري لجبل الشيخ على الحدود بين إسرائيل وسوريا: "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، والمهمة الرئيسية هي إسقاط النظام في إيران. نحن قريبون جدا من تحقيق ذلك، ونعلم أن المحور بكامله سينهار في نهاية المطاف"، وفق وكالة فرانس برس.

وتتمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي في ما تعتبره "منطقة أمنية" في جنوب سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وتحتل القوات الإسرائيلية ما كان منطقة عازلة تراقبها قوة الأمم المتحدة، وتفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية في الجولان الذي تحتله إسرائيل منذ العام 1967.

وكان كاتس زار قوات الاحتلال الإسرائيلية المتمركزة في جنوب سوريا قبل أسبوعين، وهو ما دانته دمشق واصفة الخطوة بأنها "انتهاك صارخ لسيادة البلاد وسلامة أراضيها".

وشنت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ سقوط الأسد، كما نفذت توغلات متكررة داخل الأراضي السورية.

وتعهد مسئولون إسرائيليون مرارا بإبقاء القوات في المنطقة الأمنية، حيث تزعم إسرائيل أنها تسعى إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح على نطاق أوسع.