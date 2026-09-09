نبيل فهمي يدعو للاستفادة من الذكاء الإصطناعي في دعم التنمية وتعزيز التنافسية

شارك نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، في افتتاح أعمال النسخة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي، المنعقدة في تونس تحت شعار: "من الرؤية إلى القيمة: تسريع بناء مجتمع الذكاء".

وأكد الأمين العام في كلمته أهمية الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية وتعزيز التنافسية، مع ضرورة الاستثمار في البنية التحتية والقدرات البشرية، والتعامل في الوقت ذاته مع التحديات المرتبطة بالفجوات الرقمية والحوكمة والاستخدام المسئول للتكنولوجيا.

كما أشار إلى مواصلة جامعة الدول العربية العمل مع الدول الأعضاء والشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز القدرات العربية وتبادل الخبرات وتشجيع الشراكات، والعمل على ترجمة الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي والميثاق العربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى أدوات عملية ونتائج ملموسة.