هيثم حسن يصنع أول أهدافه مع سيلتيك ويقوده لفوز في الدوري الاسكتلندي

ساهم هيثم حسن في قيادة سيلتيك لتحقيق فوز ثمين على حساب سانت جونستون بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الأسكتلندي .

وشارك هيثم حسن أساسيًا مع سيلتيك، وقدم أداءً مميزًا على مدار 71 دقيقة، قبل أن يغادر أرضية الملعب، بعدما لعب دورًا مباشرًا في هدف فريقه الوحيد.

وجاء هدف سيلتيك في الدقيقة 52 عن طريق ميكا، بعد مجهود فردي مميز من هيثم حسن، الذي راوغ أحد لاعبي سانت جونستون من الجهة اليمنى قبل أن يرسل الكرة التي استغلها زميله ليسجل هدف التقدم.

ويُعد هذا الهدف هو أول صناعة لهيثم حسن بقميص سيلتيك، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق قادمًا من ريال أوفييدو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وواصل سيلتيك تفوقه بعد الهدف حتى نهاية المباراة، ليحافظ على تقدمه ويحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالدوري الأسكتلندي.

ورفع سيلتيك رصيده إلى 18 نقطة ليواصل تصدر جدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد سانت جونستون عند 7 نقاط في المركز السابع.