غزل المحلة يعلن رحيل أحمد خطاب

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أعلن نادي غزل المحلة رحيل مدربه أحمد خطاب، وتوجيه الشكر إلى جهازه المعاون، على الفترة التي قضاها مع النادي.

وقال غزل المحلة في بيان رسمي: «قرر مجلس إدارة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة وليد خليل، توجيه الشكر إلى الكابتن أحمد خطاب، المدير الفني للفريق الأول، وجهازه الفني المعاون، على الفترة التي قضوها مع الفريق».

وأضاف النادي في بيانه: «وثمّن مجلس الإدارة الجهود التي بذلها الجهاز الفني خلال فترة توليه المسؤولية، وبصفة خاصة دوره البارز في ضمان بقاء الفريق بالدوري الممتاز خلال الموسم الماضي».

وأتم: «ويتقدم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بخالص الشكر والتقدير للكابتن أحمد خطاب وجهازه المعاون، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة».

ويتواجد غزل المحلة في المركز العشرين «الأخير» بجدول ترتيب الدوري المصري، ولديه نقطة واحدة بعد مرور 4 مباريات في الموسم.