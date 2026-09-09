نبيل فهمي يناقش مع وزير الشئون الخارجية التونسي تطوير التعاون مع الجامعة العربية

استقبل وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك بمقر وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وجاء اللقاء استكمالا للمناقشات والمشاورات التي جرت بين الأمين العام ووزير الخارجية التونسي عقب انتهاء أعمال الدورة العادية (166) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث تناول الجانبان سبل متابعة ماصدر عن المجلس من قرارات وتوجهات، ومواصلة التنسيق الوثيق بين الأمانة العامة والرئاسة التونسية للمجلس الوزاري خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الأمين العام أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يدعم الرئاسة التونسية للمجلس الوزاري في الاضطلاع بمسئولياتها، ويسهم في دفع أولويات العمل العربي المشترك ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، وتعزيز قدرة الجامعة على التعامل بصورة أكثر فاعلية مع القضايا والتحديات العربية الراهنة.

كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون والتنسيق بين تونس والأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة.