 غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

بيروت (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 10:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 10:07 م

شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية، عصر اليوم، تفجيرات في وادي السلوقي وفي بلدة المنصوري، جنوب لبنان، وأحرقت عددا من المنازل في بلدة الخيام الجنوبية، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وقالت الوكالة: "نفّذت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه، اليوم، مستهدفةً دراجة نارية على طريق مرج حاروف – زبدين في جنوب لبنان، وأدّت إلى سقوط شهيد".

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان، لكن الاحتلال واصل عدوانه.

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