مساعد رئيس الوفد: يجب وضع حلول لمشكلات الفلاحين ودعم مصالحهم

قال مجدي ملك، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الفلاح أحد ركائز الدولة المصرية، مؤكدا أن أهمية الفلاح تظهر بوضوح في دوره في دعم الاقتصاد القومي.

وأشار ملك، خلال احتفالية حزب الوفد بعيد الفلاح المصري، إلى ضرورة وضع حلول لمختلف المشكلات التي تواجه الفلاحين، بما يسهم في مساعدتهم والعمل على حل أزماتهم.

ووجه ملك التحية إلى الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا اهتمامه بالفلاح المصري وحرصه على تحقيق مصالحه، كما وجه التحية إلى الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وجميع فلاحي مصر، واتحاد الفلاحين الوفديين.