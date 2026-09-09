ترامب: أعتقد أن حرب إيران ستنتهي فورا بعد الانتخابات النصفية الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن أسعار النفط التي زادت بسبب حرب إيران ليس من المرجح أن تتراجع قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وقفزت أسعار النفط أكثر من 3% اليوم، مما دفع خام القياس العالمي "برنت" إلى تجاوز عتبة 100 دولار للمرة الأولى منذ يوليو مع تصاعد حدة القتال بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف ترامب، في حوار مع الصحفيين قبل سفره إلى دالاس لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري، أنه يعتقد أن إيران ستتراجع في نهاية الأمر بعد إجراء الانتخابات المحورية في الولايات المتحدة.

وقال ترامب: "أعتقد أن الحرب ستنتهي فورا بعد الانتخابات لأنه لم يعد بإمكانهم الصمود أكثر من ذلك".

وقال الرئيس في بداية الحرب إنها ستستمر لأسابيع، إلا أن الحرب دخلت شهرها السابع.