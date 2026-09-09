 الاتحاد الأوروبي يقدم 115 مليون يورو لمساعدة إسبانيا لمواجهة أزمة الهجرة بسبتة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يقدم 115 مليون يورو لمساعدة إسبانيا لمواجهة أزمة الهجرة بسبتة

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 10:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 10:11 م

قدم الاتحاد الأوروبي لإسبانيا نحو 115 مليون يورو (134 مليون دولار) لمواجهة أزمة الهجرة في مدينة سبتة، الواقعة في شمال أفريقيا، ضمن السيادة الإسبانية.

وتهدف أموال المساعدات إلى تعزيز حماية الحدود والمراقبة.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، اليوم الأربعاء، أن الأموال ستستخدم أيضاً لتوفير مساكن لائقة للقُصر غير المصحوبين بذويهم، وتسهيل عودة الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة.

وقد تقدمت إسبانيا بطلب للحصول على مساعدة طارئة في 24 أغسطس.

ووفقا للأرقام الحكومية، سبح نحو 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة في يومي 30 و31 يوليو، أو تسلقوا السياج الحدودي، وعاد معظمهم في غضون ساعات.

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