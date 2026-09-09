أبدى مروان عطية، لاعب وسط الأهلي، عدم رضاه عن التعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، لتنكسر سلسلة ثلاثة انتصارات متتالية.

صرح مروان عبر قناة أون سبورت بعد فوزه بجائزة رجل المباراة "فعلنا كل شيء في الملعب خاصة في الشوط الثاني، سيطرنا واستحوذنا، وسجلنا هدف التعادل، وأهدرنا أكثر من فرصة".

أضاف اللاعب الدولي "بالتأكيد لسنا راضيين عن النتيجة، فالتعادل مثل الخسارة، يجعلنا نقف مكاننا، ونعد الجماهير بالأفضل في الفترة المقبلة".

وبسؤاله عن عدم رضا الجماهير عن أداء وطريقة لعب الفريق، رد مروان عطية "هذا الأمر لا يخصني بل مسؤولية الجهاز الفني، واللاعبون في الملعب ينفذون التعليمات، والكل يجتهد ويبذل أقصى جهد، ولا يريد أي لاعب سوى الفوز فقط".

وختم مروان عطية "الدوري مشواره طويل، وهناك الكثير من المباريات، وسنحقق اللقب".

وتقدم المقاولون بهدف إسلام جابر في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، وأدرك الأهلي التعادل بركلة جزاء أخرى سددها أحمد مصطفى زيزو في الدقيقة 58.

بهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، ليتخلف بفارق نقطتين عن بيراميدز متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، أما المقاولون العرب رفع رصيده إلى 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارتين.

وفي الجولة القادمة قبل فترة التوقف الدولي، سيلعب الأهلي مع أبو قير للأسمدة، بينما سيلعب المقاولون مع وادي دجلة.