 قوات التحالف: اعتداءات مستمرة من مليشيا الحوثيين على البنى التحتية بالمملكة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات التحالف: اعتداءات مستمرة من مليشيا الحوثيين على البنى التحتية بالمملكة

الرياض (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 10:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 10:22 م

قال المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، إن "الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في اعتداءاتها الآثمة على المقدرات الوطنية والبنى التحتية بالمملكة".

وأوضح اللواء المالكي "أن استمرار هذه الاعتداءات تثبت نهج الميليشيا الحوثية الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين بالمملكة حيث قامت الميليشيا اليوم الأربعاء باعتداءات تجاه مدن خميس مشيط وأبها وجازان بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسئولية لحماية سيادة المملكة ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الاعتداءات الآثمة وبما يتوافق مع مبدأ الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي والمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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