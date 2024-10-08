أمير توفيق يكشف سبب فشل انتقال محمد علي بن رمضان لـ الأهلي

كشف أمير توفيق، المدير التنفيذي الحالي لشركة الكرة في النادي الأهلي، سبب فشل صفقة انتقال محمد علي بن رمضان للنادي الأهلي.

قال أمير توفيق في مقابلة مع برنامج «الكرة مع فايق» على قناة «إم بي سي مصر»:":" سبب فشل محمد علي بن رمضان الموضوع مالي بحت، لدينا قدرة مالية معينة، ونادي بن رمضان لديه طلبات مالية معينة لم تكن في مقدور النادي الأهلي، النادي طلب 3 مليون دولار كاش".

أضاف:" بن رمضان ضغط بقوة وكان يحاول المساعدة، لكن طلبات النادي محددة، وعندما صعدوا في اليوروبا ليج تصعبت الأمور أكثر".

أوضح أمير توفيق:" عرضنا 1.8 مليون دولار على أقساط، لم تكن الأمور في أيدينا بسبب صعوبة توفر سيولة دولارية".

أشار أمير توفيق:" أي صفقة تاتي للأهلي، من خلال لجنة الكشافة، لو إيجابية تذهب للجنة التخطيط، وبعدها على لجنة التعاقدات للتعامل فيها، عندما رجعنا لكابتن الخطيب في صفقة بن رمضان، الخطيب يريد دائما جلب أفضل الصفقات للأهلي".

أكد أمير توفيق:" مدير التعاقدات لا يملك صلاحيات مطلقة، يتم وضع القواعد من الخطيب للجنة والجميع يسير على القواعد، لم تفلح الصفقة لعدم وجود القدرة المالية".

واصل:" كولر مقدر الظروف ولم يزعل، ولم يزعل من تعطل عطية الله وأشرف داري، ليس هناك قرار فني برحيل بيرسي تاو مطلقا، كولر مقتنع به".

أتم أمير توفيق:" كولر علاقته بالخطيب مثالية، وكذلك بلجنة التخطيط ومعي شخصية، وكيل كولر معنا جميعا العلاقة مثالية، ممكن تطلب صفقة ولم تأتي فطبيعي أن تحزن، لم يحزن من عدم قدوم محمد رمضان".